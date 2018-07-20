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«Будь мамой - оставайся собой»

О чем думают молодые мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком? Конечно же, в первую очередь о своих малышах, бутылочках, сосках, подгузниках, ползунках, колясках… Однако жизнь не ограничивается лишь воспитанием малыша. Помочь мамам оставаться самими собой готовы участники социального проекта, признанного лучшим в Орловской области в сфере культурно-просветительской деятельности.

Этот социальный проект придуман молодой мамой для таких же мам, которые хотят не просто растить детей, а развиваться, самосовершенствоваться и совмещать работу с воспитанием ребенка. Как признается автор проекта Светлана Фомкина, на идею ее натолкнул любимый сын Лева.

Цель проекта - разносторонне поддержать мам: советами, помощью в принятии решений - педагогических, юридических и других.
Светлана Фомкина: «Мама ограничена условиями своей жизни, и она вынуждены постоянно быть ответом на потребности ребенка. И возникает вопрос – а как же мне со своими потребностями быть? Куда мне пойти, и кто мне может помочь? И оказывается, что таких мам много, и они могут помогать друг другу».
В рамках проекта проходят встречи со спикерами на тему «Будь мамой - оставайся собой». Одна из спикеров - мать пятерых детей Мария Титова. Она отлично совмещает материнство с управлением большим холдингом. Как считает многодетная мама, для успешного развития малыша совсем необязательно круглосуточно быть с ним рядом, а вот к труду и порядку нужно приучать с раннего детства.

Многие из участниц встречи признались, что находят время и силы для какой-либо деятельности и хобби. Кто-то устраивает спортивные марафоны, кто-то открывает интернет магазин, а некоторые увлекаются, например, выпечкой вегетарианских сладостей.

Молодые мамы пришли к выводу, что такие встречи им просто необходимы.
Ирина Горюнова, участник встречи: «Это такой обмен опытом, такой заряд энергии, у тебя в голове все становится по полочкам». 
На встречу некоторые мамы пришли с детьми, другие попросили присмотреть за ними своих домашних, а кто-то оставил своих малышей на пару часов поиграть в мини-детском садике, который также является частью этого проекта.


Татьяна Тимохина
17 июля 2018 года

 


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