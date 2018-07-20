Новости версия для печати За полгода в Орловской области сняли с реализации почти 490 литров алкоголя Об этом сообщает Роспотребнадзор. Всего специалисты проверили 167 объектов торговли.



Из них на 114-ти выявлены нарушения законодательства – продажа с нарушением срока годности или полное отсутствие информации о дате изготовления, несоблюдение условий хранения. Некоторые магазины и вовсе не имели декларацию о соответствии.



По итогам проверок заведено 205 административных дел, выписано штрафов на общую сумму около 670 тысяч рублей.





Мария Семак

18 июля 2018 года







На главную страницу





