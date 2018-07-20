Новости версия для печати В Орле с 20 июля на ремонт закрывается железнодорожный переезд в переулке Южном В порядок приведут участок протяженностью в пять километров.



На работу отведено три дня, и с 20 по 23 июля движение транспорта через переезд закроют.



Всего же в Орловской области в этом году отремонтируют 23 железнодорожных переезда.





Мария Семак

18 июля 2018 года







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