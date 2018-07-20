Новости версия для печати Право на льготы Фонд социального страхования напоминает: льготникам, имеющим право на получение технических средств реабилитации или протезно-ортопедических изделий, следует встать на учет.



Для этого необходимо написать заявление и предоставить специалистам пакет документов – помимо копии индивидуальной программы реабилитации, необходимо приложить копии паспорта, справки о наличии инвалидности и СНИЛСа. Сделать это можно в Центре клиентского обслуживания по адресу: Орел, ул. Степана Разина, д.3а, или в МФЦ.





Мария Семак

18 июля 2018 года







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