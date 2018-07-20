Новости версия для печати В Орле подходит к завершению конкурс «Лучший двор, дом, подъезд, улица» 1 августа подведут итоги в Железнодорожном районе.



Комиссия оценивает внешний вид улицы, двора, оригинальность идеи по уходу за общедомовым имуществом - к примеру, необычные клумбы, поделки. Учитывается, насколько чисто в подъезде и так далее. Конкурс проходит среди жителей многоэтажных домов и частного сектора. Победителей выберут в каждом районе и наградят ценными призами.



Праздник состоится 1 августа в Железнодорожном районе, 2 августа - в Северном и в Заводском, 3 августа - в Советском.





Мария Семак

18 июля 2018 года







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