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пятница
20.07.2018
11:23:52
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В Орле подходит к завершению конкурс «Лучший двор, дом, подъезд, улица»1 августа подведут итоги в Железнодорожном районе.
Комиссия оценивает внешний вид улицы, двора, оригинальность идеи по уходу за общедомовым имуществом - к примеру, необычные клумбы, поделки. Учитывается, насколько чисто в подъезде и так далее. Конкурс проходит среди жителей многоэтажных домов и частного сектора. Победителей выберут в каждом районе и наградят ценными призами.
Праздник состоится 1 августа в Железнодорожном районе, 2 августа - в Северном и в Заводском, 3 августа - в Советском.
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