Новости версия для печати В Москве открылась фотовыставка «Орловский край – жемчужина Черноземья» Выставка предваряет официальные мероприятия, запланированные в рамках Дней Орловской области в Москве, которые пройдут 9-10 августа.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в экспозиции представлены туристические объекты, памятные места и пейзажи Орловщины. В фотоработах Орловская область предстает как литературная столица, родина народных промыслов и ремесел, героическая земля, где проходили кровопролитные бои с фашизмом. Не остались без внимания великолепные храмы Болхова, а также природные ландшафты и уголки, где сосредоточена уникальная флора и фауна. Выставка будет работать на Арбате до 13 августа.





Орловское Информбюро

18 июля 2018 года







На главную страницу





