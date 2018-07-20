Новости версия для печати Модернизация орловского Ветсанутильзавода продолжится В мае на государственном унитарном предприятии была запущена в эксплуатацию линия по утилизации.



В настоящее время выделение в атмосферу органических веществ с неприятным запахом практически исключено, сообщает информационный портал Орловской области. Установленная система утилизации работает в постоянном режиме, полностью удаляя запах, образующийся в процессе тепловой обработки биологического сырья в вакуумных котлах. Ветсанутильзавод «Орловский» регулярно проводит контрольные замеры на источниках выбросов с привлечением филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО». По их результатам, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в образцах отобранных проб воздуха не установлено. Работа по модернизации производства продолжается. В настоящее время в целях обеспечения эпидемиологической и экологической безопасности жителей Орловской области прорабатываются конкретные меры по стабилизации финансово-экономического состояния завода с перспективой полной замены технологического оборудования на современное оснащение.





Орловское Информбюро

18 июля 2018 года







На главную страницу





