Модернизация орловского Ветсанутильзавода продолжится

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Модернизация орловского Ветсанутильзавода продолжитсяВ мае на государственном унитарном предприятии была запущена в эксплуатацию линия по утилизации.
В настоящее время выделение в атмосферу органических веществ с неприятным запахом практически исключено, сообщает
информационный портал Орловской области. Установленная система утилизации работает в постоянном режиме, полностью удаляя запах, образующийся в процессе тепловой обработки биологического сырья в вакуумных котлах.
Ветсанутильзавод «Орловский» регулярно проводит контрольные замеры на источниках выбросов с привлечением филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО». По их результатам, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в образцах отобранных проб воздуха не установлено.
Работа по модернизации производства продолжается.
В настоящее время в целях обеспечения эпидемиологической и экологической безопасности жителей Орловской области прорабатываются конкретные меры по стабилизации финансово-экономического состояния завода с перспективой полной замены технологического оборудования на современное оснащение.