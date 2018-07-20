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В Орловской области на территории Кромского района начато строительство автомобильной дороги с твердым покрытием «М-2 «Крым» - д. Речица»

Протяженность дороги, проходящей по территории Большеколчевского сельского поселения, превысит 3 км. Строительство началось 9 июля и продлится до конца года, сообщает информационный портал Орловской области.

В настоящее время на всем участке грунтом отсыпается земляное полотно. В планах также прокладка тротуара и установка уличного освещения.

Кроме того, в деревне Горки Кромского района стартовало строительство водопровода протяженностью 1,3 км. Проложена основная труба и произведен монтаж колодцев.