Новости версия для печати Стихия продолжает испытывать Орловщину на прочность Вчерашний ливень снова добавил работы, в том числе и пожарным.



Часто климатические напасти настигают именно Дмитровский район, который страдает то от ураганов, то от сильных гроз. Накануне вечером разряд попал в жилой дом, даже начался пожар. Но его удалось вовремя локализовать.





Анна Боева

18 июля 2018 года







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