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пятница
20.07.2018
11:23:13
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В Орловской области непогода сейчас сильно влияет на ход уборки урожая«Сильно тормозит» - говорят в региональном департаменте сельского хозяйства.
Сейчас в поле вышли отдельные хозяйства в пяти районах области - Должанском, Ливенском, Сосковском, Дмитровском и Кромском. По возможности убирают ранние сорта пшеницы - «Ермак», «Аскет», «Льговская 4». В этом году 30 процентов всех засеянных полей отданы именно под ранние сорта, поэтому специалисты все-таки рекомендуют искать любое погожее окошко и убирать хлеб, чтобы потом не тратить большие деньги на подсушку. Зато хорошо себя чувствует соя, которая дождливую погоду любит, а после засухи только стала набирать «силу».
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