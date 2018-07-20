Новости версия для печати В Орловской области непогода сейчас сильно влияет на ход уборки урожая «Сильно тормозит» - говорят в региональном департаменте сельского хозяйства.



Сейчас в поле вышли отдельные хозяйства в пяти районах области - Должанском, Ливенском, Сосковском, Дмитровском и Кромском. По возможности убирают ранние сорта пшеницы - «Ермак», «Аскет», «Льговская 4». В этом году 30 процентов всех засеянных полей отданы именно под ранние сорта, поэтому специалисты все-таки рекомендуют искать любое погожее окошко и убирать хлеб, чтобы потом не тратить большие деньги на подсушку. Зато хорошо себя чувствует соя, которая дождливую погоду любит, а после засухи только стала набирать «силу».





Анна Боева

18 июля 2018 года







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