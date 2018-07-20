В Орле торговцы вновь оккупировали подходы к Центральному рынку

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В Орле торговцы вновь оккупировали подходы к Центральному рынкуСегодня во время рейда им удалось скрыться от полицейских и специалистов отдела административно-технического контроля.
Очевидцы рассказали, что продавцы скрылись буквально за пять минут до появления участников рейда. Но, судя по тому, что прилавки остались развёрнуты, а товар тут же лежит в сумках и коробках – дельцы планируют вскоре вернуться. Однако борьба с несанкционированной торговлей на этом не прекращается – и полицейские, и специалисты отдела АТК сюда ещё вернутся, потому как жалобы от жителей близлежащих домов и надзорных органов продолжают поступать в администрацию Заводского района.
За первую половину 2018 года сотрудники АТК уже составили больше 300 протоколов по фактам несанкционированной торговли. Так что и эти находчивые торговцы, уверены специалисты, от ответственности не уйдут.
Ольга Проценко, начальник отдела АТК территориального управления по Заводскому району администрации г. Орла: «Проблема состоит в том, чтобы застать собственника товара. На территории Заводского района самое большое количество рынков, большая проходимость людей, такие точки имеют место быть».