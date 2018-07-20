Новости версия для печати В Орле торговцы вновь оккупировали подходы к Центральному рынку Сегодня во время рейда им удалось скрыться от полицейских и специалистов отдела административно-технического контроля.



Очевидцы рассказали, что продавцы скрылись буквально за пять минут до появления участников рейда. Но, судя по тому, что прилавки остались развёрнуты, а товар тут же лежит в сумках и коробках – дельцы планируют вскоре вернуться. Однако борьба с несанкционированной торговлей на этом не прекращается – и полицейские, и специалисты отдела АТК сюда ещё вернутся, потому как жалобы от жителей близлежащих домов и надзорных органов продолжают поступать в администрацию Заводского района.

Ольга Проценко, начальник отдела АТК территориального управления по Заводскому району администрации г. Орла: «Проблема состоит в том, чтобы застать собственника товара. На территории Заводского района самое большое количество рынков, большая проходимость людей, такие точки имеют место быть». За первую половину 2018 года сотрудники АТК уже составили больше 300 протоколов по фактам несанкционированной торговли. Так что и эти находчивые торговцы, уверены специалисты, от ответственности не уйдут.





Антон Киселёв

18 июля 2018 года







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