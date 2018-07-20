Новости версия для печати Эндокринологи: увеличилось количество детей с сахарным диабетом второго типа Этот тип заболевания обычно появляется лишь у взрослых после 40 лет. Наиболее частая причина – нарушение правил здорового питания в семье.



Напомним, что с диабетом первого типа человек рождается и его причиной является либо генетическая предрасположенность, либо аутоиммунные процессы. Диабет же второго типа – приобретенный, и его начало - инсулинорезистентность.



Как и у взрослых, в 80 % случаев лучшая профилактика сахарного диабета второго типа – снижение веса, а значит умеренное употребление сладостей, мучных продуктов, сладкой газировки и других быстрых углеводов. Понять это, по мнению врачей, должны в первую очередь родители.

Людмила Крошина, врач детский эндокринолог консультативно-диагностического центра НКМЦ. им Круглой, кандидат медицинских наук: «Хочется, чтобы родители обращались как к эндокринологам, так и к диетологам, которые имеются в нашей клинике. Можно записаться на прием. Иногда мы видим необходимость и в помощи психолога - детям и родителям с ожирением. Потому что эта проблема зачастую является семейной». Игнорирование проблемы может привести к плачевным последствиям. Ведь лишний вес это провокатор целого ряда заболеваний, в том числе и сердечнососудистых.





Елена Литинская

18 июля 2018 года







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