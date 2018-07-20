Новости версия для печати Сегодня в Орле Россельхознадзор проверил арбузы и дыни на наличие в них нитратов Совместный рейд прошел на территории Центрального рынка.



Участники рейда побывали в нескольких точках и удостоверились в наличии бумаг, главной из которых является экспертиза ветеринарной лаборатории рынка.

Анна Лукьяненко, заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы: «В конце недели и на выходных, когда происходит массовый завоз бахчевой продукции, проходит ее проверка на содержание и количество нитратов. Среди арбузов и дынь в этом сезоне еще не было превышения, а в прошлые годы некоторые партии снимали с реализации. Сейчас лаборатория ждет массового завоза арбузов и дынь в связи с наступающим сезоном». Выбор места и времени приобретения арбузов и дынь остается за покупателем. Но стоит помнить, что наиболее безопасным периодом для приобретения арбуза и дыни считается начало и середина августа, и всегда опасным считается покупка этих лакомых плодов в несанкционированных местах.





Мария Лоцманова

18 июля 2018 года







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