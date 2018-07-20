Сегодня в Орле Россельхознадзор проверил арбузы и дыни на наличие в них нитратов

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Сегодня в Орле Россельхознадзор проверил арбузы и дыни на наличие в них нитратовСовместный рейд прошел на территории Центрального рынка.
Участники рейда побывали в нескольких точках и удостоверились в наличии бумаг, главной из которых является экспертиза ветеринарной лаборатории рынка.
Выбор места и времени приобретения арбузов и дынь остается за покупателем. Но стоит помнить, что наиболее безопасным периодом для приобретения арбуза и дыни считается начало и середина августа, и всегда опасным считается покупка этих лакомых плодов в несанкционированных местах.
Анна Лукьяненко, заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы: «В конце недели и на выходных, когда происходит массовый завоз бахчевой продукции, проходит ее проверка на содержание и количество нитратов. Среди арбузов и дынь в этом сезоне еще не было превышения, а в прошлые годы некоторые партии снимали с реализации. Сейчас лаборатория ждет массового завоза арбузов и дынь в связи с наступающим сезоном».