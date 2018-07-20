Новости версия для печати Литературный квартал в Орле будет благоустраивать подрядчик из Брянска Это индивидуальный подрядчик Роговцев. Контракт на эти работы администрация города планирует заключить в течение недели.



В контракте будут прописаны конкретные сроки выполнения работ.



Об этом на сегодняшнем рабочем совещании доложил первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин. Сейчас подрядчик уже закупает необходимые материалы.





Анна Боева

18 июля 2018 года







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