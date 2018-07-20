Новости версия для печати Сегодня «Губернаторский контроль» отправится с инспекцией по перекресткам и трамвайным путям В этом году они вошли в программу дорожного ремонта.



Эксперты проверят, как идет подготовка к ремонту – в скором времени работы начнутся на Кромской и Железнодорожной улицах, а также на Кромском шоссе.



В составе комиссии - руководители соответствующих департаментов, управлений и представители подрядчиков.

Отметим, что по инициативе главы региона Андрея Клычкова, на ремонт дорог в области и в Орле, из Дорожного фонда дополнительно выделили 86. млн. рублей.





Мария Семак

19 июля 2018 года







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