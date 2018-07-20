Новости версия для печати В орловской Жилинспекции подвели итоги работы за первое полугодие этого года Было проведено 986 проверок, зафиксировано 704 нарушения.



Общая сумма выписанных штрафов превышает 2 млн. рублей. Чаще всего предписания составлялись за нарушение норм технической эксплуатации жилищного фонда, за некачественные коммунальные услуги, за неправильный расчет квитанций, сокрытие важной информации от собственников и неисполнение предписаний.

Всего за полгода специалисты обследовали 119 жилых домов.





Мария Семак

19 июля 2018 года







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