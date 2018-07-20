В Орловской области в продаже появились дыни и арбузы

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пятница
20.07.2018
11:22:56
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В Орловской области в продаже появились дыни и арбузыАрбузно-дынный сезон начнется в августе. Но в Орёл уже приехали полосатые и ароматные гости из Астрахани, Краснодара и Узбекистана. Правда, в основном – это ранние сорта, выращенные в теплицах или укрывным способом. Но как найти самый вкусный арбуз и самую сладкую дыню и быть уверенным, что вместе с покупкой не принесешь домой половину таблицы Менделеева? За ответами наш корреспондент Надежда Невматулина отправилась на Центральный рынок города.
Вкусные, сладкие, наши - гости из южных регионов страны на орловских прилавках в этом году появились на две недели раньше обычного. А как выбрать арбуз? Стучите!
Но встречают бахчевую царицу ягод «по одежке». Смотрим на кожуру. Она должна быть без повреждений. Но это еще не значит, что можно брать. Главное – хвостик!
А еще все ароматные и сладкие дары природы при себе должны иметь документы. Иначе на прилавок не попасть. За ягодами в полосатом мундире следят люди в форме. На Центральном рынке Орла сотрудники Россельхознадзора - гости частые.
У дынь из Ростова-на-Дону с документами всё в порядке. Но если арбуз о своей готовности прибыть к столу расскажет звоном, то дыня – запахом.
Не надо покупать и тот плод, который пострадал при транспортировке. Трещин, пятен и вмятин на кожуре быть не должно. А вот содержание нитратов на глаз не определишь. Для этого оправляемся в лабораторию, которая располагается тут же – на Центральном рынке. Определяют наличие и количество нитратов с помощью специального прибора с хлорсеребряными электродами, которые очень чувствительные к ионам азота. К азоту чувствительны и ранние дыни. Солнца - мало, влаги – много. Овощ не всегда успевает созреть в естественных условиях. После манипуляций проверяющий выносит свой вердикт.
За безопасность в ответе и Россельхознадзор. Важен не только вид товара и отсутствие нитратов, но и то, как и на чём плоды приехали.
Среди арбузов и дынь в этом году нарушителей не нашлось. Пока. Зато проверку не прошли картофель и молодые кабачки - больше ста килограммов отправились домой. Сезон бахчевых – август. Поэтому специалисты советуют: за дарами природы отравляйтесь на рынки и в крупные магазины – туда, где торговля легальна. И не забывайте про документы: у законопослушных, а значит, полезных фруктов – они будут в порядке.
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