Новости версия для печати В колонию строго режима может отправиться пироман, который спалил в Орле пять машин Возгорания автомобилей произошли осенью прошлого года.



Поджигателя задержали действительно по «горчим следам», буквально на следующий день. Такое файер-шоу он уже совершал в 2008 году. Осенью прошлого года он совершил поджоги , будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Железнодорожного района Орла приговорил обвиняемого в пяти годам в колонии строгого режима.





Анна Боева

19 июля 2018 года







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