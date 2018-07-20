В колонию строго режима может отправиться пироман, который спалил в Орле пять машин

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пятница
20.07.2018
11:22:49
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В колонию строго режима может отправиться пироман, который спалил в Орле пять машинВозгорания автомобилей произошли осенью прошлого года.
Поджигателя задержали действительно по «горчим следам», буквально на следующий день. Такое файер-шоу он уже совершал в 2008 году. Осенью прошлого года он совершил поджоги, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Суд Железнодорожного района Орла приговорил обвиняемого в пяти годам в колонии строгого режима.
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