Новости версия для печати Полтора миллиона рублей штрафов заплатили орловские фермеры за нецелевое использование арендованных сельхозугодий Количество нарушений, выявленных специалистами Россельхознадзора, превысило полторы сотни.



Самое распространённое нарушение это сорняки на полях. Арендаторы просто забрасывают угодья, и земля зарастает травой и кустарником. Таким образом простаивали 6400 гектаров. Правда, 1600 из них уже вернулись в сельхозоборот. Чаще остальных грешили фермеры Болховского Хотынецкого, Шаблыкинского, Мценского и Троснянского районов. Сейчас Россельхознадзор активно ведёт исковую работу по возмещению ущерба, причиненного почвам, почти на 31 миллион рублей - это штрафы, которые для физических лиц колеблются от 20 до 50 тысяч. А предприниматели за нарушение могут отдать от 400 до 700 тысяч рублей. Помимо этого придётся заплатить и налог по повышенной ставке. Сергей Гришин, зам. начальника Орловского отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «За первое полугодие 2018 года сумма наложенных штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. По материалам 2017 года, которые были направлены управлением в адрес налоговой службы, сумма доначисленного налога составила 797 тысяч рублей». Также Россельхознадзор напоминает арендаторам, что за нецелевое использование земли более трех лет, участки могут изъять. Правда, последний прецедент был ещё в 2016.





Антон Киселёв

19 июля 2018 года







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