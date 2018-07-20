Полтора миллиона рублей штрафов заплатили орловские фермеры за нецелевое использование арендованных сельхозугодий

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Полтора миллиона рублей штрафов заплатили орловские фермеры за нецелевое использование арендованных сельхозугодийКоличество нарушений, выявленных специалистами Россельхознадзора, превысило полторы сотни.
Самое распространённое нарушение это сорняки на полях. Арендаторы просто забрасывают угодья, и земля зарастает травой и кустарником. Таким образом простаивали 6400 гектаров. Правда, 1600 из них уже вернулись в сельхозоборот. Чаще остальных грешили фермеры Болховского Хотынецкого, Шаблыкинского, Мценского и Троснянского районов. Сейчас Россельхознадзор активно ведёт исковую работу по возмещению ущерба, причиненного почвам, почти на 31 миллион рублей - это штрафы, которые для физических лиц колеблются от 20 до 50 тысяч. А предприниматели за нарушение могут отдать от 400 до 700 тысяч рублей. Помимо этого придётся заплатить и налог по повышенной ставке.
Сергей Гришин, зам. начальника Орловского отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «За первое полугодие 2018 года сумма наложенных штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. По материалам 2017 года, которые были направлены управлением в адрес налоговой службы, сумма доначисленного налога составила 797 тысяч рублей».
Также Россельхознадзор напоминает арендаторам, что за нецелевое использование земли более трех лет, участки могут изъять. Правда, последний прецедент был ещё в 2016.