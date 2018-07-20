Новости версия для печати Орловская область планирует войти в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» Правительство области подготовило заявку в Министерство транспорта РФ на включение орловской городской агломерации в приоритетный дорожный проект.



Проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает выделение федерального финансирования на реконструкцию и строительство дорог в крупнейших городских агломерациях России, сообщает информационный портал Орловской области. На сегодняшний день в проект входит 38 агломераций с численностью населения свыше 500 тысяч человек. В ЦФО проект реализуется в Липецкой, Тульской и Воронежской областях. В настоящее время прорабатывается вопрос расширения проекта на регионы с меньшей численностью населения.





Орловское Информбюро

19 июля 2018 года







На главную страницу





