Новости версия для печати Выйти из сумрака новому орловскому микрорайону может помочь Народный фронт Активисты ОНФ обратились в администрацию областного центра с предложение установить фонари.



На данный момент фонари есть только в самом центре микрорайона – на бульваре Молодежи. А вот центральные улицы вечером погружены во тьму. Активисты выехали в микрорайон и убедились лично, что на бульваре Молодежи, улицах Алроса, Воробьева и Зеленина нет фонарных столбов. Остановки общественного транспорта не освещаются. Тем временем микрорайон в этом году уже отмечает свое 11-летие.





Анна Боева

19 июля 2018 года







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