Новости версия для печати Егор Щекотихин: Битва за Орел. Часть 3 Десятки тысяч советских солдат свой победный путь к Берлину, увы, закончили на нашей земле. До сих пор поисковики находят захоронения безымянных героев. Наша съемочная группа вместе с доктором исторических наук Егором Щекотихиным, посетили места крупнейших танковых сражений орловской стратегической операции «Кутузов» или битвы за Орел.



Немцы, отступая с берегов реки Зуша на окраине села Вяжи, остановились на следующем рубеже. Им стал берег реки Алешня, где 19 июля 1943 года, 3-я армия Горбатова стремительно продвигалась к Орлу.

Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «Орловская операция «Кутузов» отличается тем, что в ней участвовала огромная масс бронетанковых сил. Бронетанковые силы – это танки и самоходные артиллерийские установки. С той и с другой стороны они применялись здесь в огромных количествах – более чем где либо, вплоть до Берлина. Нигде такой концентрации бронетанковых войск как на Орловском плацдарме, как с 19 июля по 5 августа 1943 года, не было». В первый день наступления 3-я гвардейская танковая армия прорвала оборону противника, освободила 30 населенных пунктов, пройдя в день с боями 14 километров.

Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «Представьте себе, за короткий срок в этих местах в боях, проявив высочайший героизм, пять танкистов получили звание Героя Советского Союза – Леонид Чигин, Иван Трубин, Николай Брацюк, Леонид Моченков и Петр Самохин. Каждую деревню, которая находилась на Орловском стратегическом плацдарме, приходилось брать с боем и большими потерями. Деревня Высокое находится между двух рек - Алешня и Зуша. За ее освобождение погибло около 400 бойцов.

Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «От Орла до Кёнигсберга, на квадратный километр, нигде нет столько братских могил, как на территории Орловской области». После прорыва наши войска, оттесняя немецкие танковые элитные подразделения, стрелковые и артиллеристские части, выходят на следующий рубеж обороны на реке Оптуха и реке Ока. Третий рубеж обороны немецкой армии - Новослободский плацдарм. Для 308-й дивизии генерала Гуртьева сталинградское кровопролитие повторилось – теперь на Оке. Но авиации и танков здесь было гораздо больше, чем на Волге. Дивизия несла большие потери, но упорно удерживала захваченный плацдарм. Когда в поддержку автоматчикам пришли танки, по цепи передали приказ комдива: «Ни шагу назад! Стоять, как в Сталинграде!».

Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «Погибли командиры полков, начальники штабов – но задачу свою выполнили: они отстояли плацдарм, с которого потом началось наступление наших войск на Апальковские высоты, которые были взяты 1 августа, и это был ключ к обороне города Орла. После этого немцы начали постыдное бегство с нашего Орловского плацдарма». На просторах орловской земли было четыре ключевых танковых сражения – на реке Алешне, в районе села Борилово, у Кром, и самая ранняя битва - в районе Сабуровки. В них приняли участия более тысячи танков и самоходных артиллерийских орудий.









Всеволод Трифонов

19 июля 2018 года







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