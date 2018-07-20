Новости версия для печати С предпринимателями – по душам Такой разговор сегодня состоялся в орловском управлении Роспотребнадзора. Обсуждали правоприменительную практику.



Проверки, проводимые управлением, показали, что не все бизнесмены к своему потребителю относятся с уважением. Некоторые «забывают» про вывески и не всегда соблюдают режим работы. Кто-то, например, реализует просрочку. Но говорили не только о последствиях, но и о причинах нарушения законодательства. Но, главное в подобных встречах – снижение административного давления на бизнес и профилактика нарушений законодательства.

Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Управление в этом плане активно реализует такие формы, как вынесение предупреждений в отношении субъектов малого предпринимательства. В 50% случаев мы не наказываем предпринимателей. Особенно тогда, когда эти нарушения не представляют угрозу для жизни и здоровья людей.





Надежда Невматулина

19 июля 2018 года







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