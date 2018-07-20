Новости версия для печати Орловец вошел в состав национальной сборной РФ для участия в Чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills2018 Чемпионат пройдет в Будапеште 25-29 сентября.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в состав национальной сборной РФ для участия в Чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills2018 вошел орловец Даниил Шмыдов, выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума. Он был признан лучшим в компетенции «Облицовка плиткой». Дмитрий примет участие в Чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills2018, который пройдет в Будапеште 25-29 сентября.



Чемпионат соберет в Венгрии свыше 600 участников из 28 стран мира. Юноши и девушки продемонстрируют свои способности по 40 компетенциям.



В 2019 году в Казани пройдет Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который соберет молодых профессионалов из более 70 стран мира, соревнующихся в более 50 компетенциях. Даниил Шмыдов представит на соревнованиях Орловскую область.





Орловское Информбюро

19 июля 2018 года







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