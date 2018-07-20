Новости версия для печати Сегодня - международный День торта Это праздник и сладкоежек, и кондитеров. Хотя торт - лакомство весьма калорийное и не слишком полезное для здоровья, в праздничный день, позволить себе небольшой кусочек может почти каждый. Какие секреты скрываются за их приготовлением, и на что идут кулинары, чтобы создать кондитерский шедевр?



Мраморные, велюровые, зеркальные и даже голые - все это о тортах. Чтобы познать тонкости современного кондитерского искусства, кулинары готовы платить немалые деньги за мастер-классы у известных кондитеров. Марина Девятко обучалась у лучших кондитеров за границей. Теперь сама дает мастер-классы. Секретов у кондитера масса: от качества и точной граммовки ингредиентов до тонкостей украшения.



Не обходятся мастера и без специальных приспособлений. Оказывается, отличные помощники кондитера - гончарный круг, мастерок и даже краскопульт. С помощью краскопульта можно сделать невероятно красивый бархатный торт.



Сегодня проблем с покупкой торта, как правило, не бывает. Большой выбор и в магазинах, их делают и на заказ - разных размеров, с различными начинками, с шоколадными фигурками, цветами из мастики и даже фотопечатью. Но многодетная мама Наталья Лощинская предпочитает только домашнюю выпечку.

Наталья Лощинская, многодетная мать: «Несколько раз, когда я заказывала торты, они были красивые, но безвкусные». Так, в поисках рецептов по интернету, методом проб и ошибок, Наталья и сама научилась печь не только вкусные, но и красивые тортики – такие, как в детстве пекла ее бабушка.

Наталья Лощинская, многодетная мать: «На каждый день рождения бабушка пекла торт. Я недавно нашла рецепт, который более или менее похож на бабушкин торт. Для меня очень важно, чтобы у моих детей были такие же воспоминания». Торты Наталья печет все время разные. К международному Дню тортов решила сделать малиновый - этой ягоды сейчас предостаточно. Однако и домашний торт - удовольствие не из дешевых, да и весьма калорийный этот десерт, поэтому тортики в семье Лощинских едят только по праздникам. Узнать рецепт малинового торта вы сможете в программе Татьяны Тимохиной «Все в дом». Программа выйдет в эфир в субботу, 21 июля, в 8:30 на канале «Россия».





Татьяна Тимохина

20 июля 2018 года







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