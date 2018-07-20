Новости версия для печати ПФР разъяснит Что нужно знать о новом пенсионном законопроекте? Как получить материнский капитал или СНИЛС? На все эти вопросы поможет ответить онлайн-консультант.



Для получения информации достаточно зайти на сайт Пенсионного фонда РФ по Орловской области. Выбрать раздел «Центр консультирования».



Найти ответ на интересующий вопрос можно и из ниже предложенных, либо самому задать вопрос. Еще свое обращение можно направить через «Личный кабинет» или позвонив по телефонам горячей линии: 8(800)302 23 02 или 72-92-36.





Анна Вайсергисер

20 июля 2018 года







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