Новости версия для печати Прими участие в профилактике коррупции Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщает, что 20 июля этого года с 09:00 до 17:45 в рамках профилактики коррупции будет работать горячая линия.



Если чиновник злоупотребил своими полномочиями или склонил к взятке вас или ваших знакомых, сообщите об этом. Позвоните по телефону 8 (4862) 41-72-61.





Анна Вайсергисер

20 июля 2018 года







На главную страницу





