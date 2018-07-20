Новости версия для печати В Орле открылась выставка «Штрихи Победы» (6+) Выставка открылась в областном краеведческом музее. Она посвящена 75-летию Курской битвы и освобождению Орла от немецко-фашистских захватчиков.



Работы, представленные на выставке, плод усилий нескольких поколений студентов и преподавателей орловского худграфа. Все это дипломные работы студентов из методического фонда художественно-графического факультета ОГУ. Кстати, в следующем году ему исполняется 60 лет.



Работы, представленные в разных техниках, разными авторами, созданные в разные годы объединяет военная тематика. Ретроспектива выставки охватывает более полувека, некоторых дипломных руководителей уже и в живых нет.



Есть здесь и работы совсем молодых авторов - выпускников последних лет. Например, серия «Женщины войны».



Портреты ветеранов, батальные сцены, современные памятники воинам-освободителям, рисунки, выполненные по мотивам произведений о войне. Как признаются педагоги, с каждым новым поколением проходить тему войны становится все сложнее. Молодежь об ужасах Великой Отечественной может судить лишь по книгам, фильмам и картинам. Живых свидетелей уже почти не осталось. Однако дух патриотизма присутствует во всех дипломных работах.



Выставка «Штрихи Победы» будет работать не только в преддверии 5 августа. Сотрудники музея планируют познакомить с ней студентов и школьников в начале нового учебного года.





Татьяна Тимохина

20 июля 2018 года







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