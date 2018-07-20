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Накануне в Орле своё путешествие завершил «Поезд памяти»

«Поезд памяти» курсировал по местам сражений Курской битвы - Белгород, Прохоровка, Мармыжи, Курск, Поныри и Орел.

Это была крупнейшая танковая битва в истории – около 2 миллионов солдат, 6 000 танков и 4 000 самолётов. Бой не прекращался 49 дней, 250 тысяч убитых и пропавших без вести, и в четыре раза больше раненых. Отбив Белгород, Курск и Орёл, советские войска закрепили успех Сталинграда, и больше Красная армия в той войне не отступала, и продолжала освобождать страну от немецких захватчиков.

Места сражений Курской битвы - Белгород, Прохоровка, Мармыжи, Курск, Поныри и Орел – святые для пассажиров этого поезда. Именно они 75 лет назад, проливая свою кровь, переломили ход войны. И наш город встречал ветеранов Ленинграда, Москвы, Тулы и других регионов как настоящих героев. И прямо на вокзале в их честь, и в честь тех, кто не вернулся с той страшной войны прошёл торжественный митинг.

Вместе с ветеранами в трехдневное путешествие по местам боевой славы отправились и молодые ребята – школьники и студенты из Воронежа. На их плечи возлегла ответственная миссия – почтить память погибших советских танкистов, которые первыми пришли освободить Орёл от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Орёл – последняя остановка «Поезда памяти». Организаторы проекта, помимо митинга и церемонии возложения цветов, подготовили для гостей сюрприз – праздничный концерт, с песнями времен молодости ветеранов ВОВ.

Сами ветераны отметили, что подобные поездки помогают им вспомнить молодость, ведь это уникальная возможность пообщаться со сверстниками и вспоминать не ужасы войны, а то, как были все вместе.




Антон Киселёв
20 июля 2018 года

 


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