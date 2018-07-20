Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Назад, в огненный 1943-й! Накануне в Орле своё путешествие завершил «Поезд памяти».



- Безопасных и качественных дорог должно быть больше. Орловщина готова вступить в проект Минтранса.



- Самый сладкий праздник в мире. Сегодня – Международный день торта.



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Вести-Орёл

20 июля 2018 года







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