Новости версия для печати Герценский мост в Орле требует более серьезного ремонта После визуального обследования моста было принято решение о полном ремонте деформационных швов. Такая работа потребует привлечения подрядчика.



В настоящий момент составлена смета на ремонт моста, она прошла проверку достоверности сметной стоимости и уже размещена в графике. Стоимость работ — порядка 900 тысяч рублей, сообщает сайт городской администрации.



По истечении 10 дней УКХ объявит конкурс на определение подрядчика. Он должен будет устранить разрушения асфальтового покрытия на всех деформационных швах. Ориентировочно работы будут выполнены до конца августа.



Пока на Герценском мосту установлены знаки, ограничивающие движение по наиболее опасным участкам дорог.





Орловское Информбюро

20 июля 2018 года







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