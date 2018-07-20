Новости версия для печати В Орле на постоянной основе проживают больше 6 тысяч иностранных граждан Ещё тысяча – это трудовые мигранты. Все они работают легально и являются высококвалифицированными специалистами.



Культурную и социальную адаптацию мигрантов накануне обсуждали в администрации Орла - на заседании комитета по межнациональным отношениям.



Различные мероприятия данного направления в Орле проходят систематически, и дают плоды. Так, дети мигрантов показали хорошие результаты по русскому языку на недавнем ЕГЭ, в пример был приведён выпускник, который в свое время переехал с семьёй из Украины – на экзамене по русскому языку он набрал 94 балла.



Между тем ведётся работа с нелегалами: с начала года из Орла, а в дальнейшем и из страны, было депортировано полсотни иностранцев.





Антон Киселёв

20 июля 2018 года







На главную страницу





