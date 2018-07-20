В Орле на постоянной основе проживают больше 6 тысяч иностранных граждан

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пятница
20.07.2018
23:39:39
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В Орле на постоянной основе проживают больше 6 тысяч иностранных гражданЕщё тысяча – это трудовые мигранты. Все они работают легально и являются высококвалифицированными специалистами.
Культурную и социальную адаптацию мигрантов накануне обсуждали в администрации Орла - на заседании комитета по межнациональным отношениям.
Различные мероприятия данного направления в Орле проходят систематически, и дают плоды. Так, дети мигрантов показали хорошие результаты по русскому языку на недавнем ЕГЭ, в пример был приведён выпускник, который в свое время переехал с семьёй из Украины – на экзамене по русскому языку он набрал 94 балла.
Между тем ведётся работа с нелегалами: с начала года из Орла, а в дальнейшем и из страны, было депортировано полсотни иностранцев.
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