Новости версия для печати Обвиняемые в похищении Сергея Будагова сознаются в содеянном Подозреваемые находятся в орловском СИЗО.



Сегодня стало известно, что региональный следственный комитет предъявил обвинение четверым участникам преступной группы.



В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 126 (похищение человека), максимальный срок отбывание наказания по которой - 12 лет. Обвиняемые заключены под стражу, вину в содеянном признают и не отрицают, что преступление совершили с целью получения выкупа. Расследование уголовного дела продолжается.





Надежда Невматулина

20 июля 2018 года







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