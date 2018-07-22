Сегодня православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей Матери

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воскресенье
22.07.2018
0:41:27
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Сегодня православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божьей МатериИкона Казанской Божьей Матери была впервые обнаружена после масштабного пожара в Казани, который сжег все до пепла в 1579 году. Богородица приснилась маленькой девочке Матроне и указала место, где находится святыня.
По преданию, свои чудеса Казанская Богородица проявила сразу же – коснувшись ее, два слепых старца в одночасье обрели зрение. Верят в помощь иконы и по сей день.
Судьба иконы складывалась не просто. В 1904 году святой лик украли вандалы из-за драгоценного обрамления. Дальнейшая судьба иконы неизвестна, предположительно, ее сожгли. Однако сейчас во многих храмах есть ее копии, считается, что их сила такая же, как и у первоисточника.
Верующие обращаются к Казанской иконе Божьей Матери во время испытаний, за поддержкой в трудных жизненных ситуациях, за помощью в принятии решений, в поисках исцеления от болезней.
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