Новости версия для печати Сегодня в Мценском районе отметили сразу две памятные даты На территории мемориала танкистам-гвардейцам вспоминали Ивана Любушкина – танкиста, который совершил в годы Великой Отечественной войны множество подвигов.. Сегодня исполнилось 100 лет со дня его рождения. А в мценском дворце культуры отметили 75-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



Осенью 1941 года в кровопролитном бою у села Первый Воин (Мценский район) старший сержант Иван Любушкин совершил один из своих уникальных подвигов − уничтожил девять немецких танков. Он стал первым Героем Советского Союза, получившим это звание за подвиги, совершенные на орловской земле. Всего на счету этого танкиста 20 уничтоженных фашистских машин.



Бюст Ивана Любушкина установлен на территории мемориала танкистам-гвардейцам. Сегодня там состоялся митинг памяти, приуроченный к столетию героя. В его честь был произведен оружейный залп.



Участниками митинга стали врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, первый зампред Облсовета Михаил Вдовин, главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального правительства, руководство Мценска и Мценского района, местные жители.



Приехала сюда и племянница Ивана Любушкина - Валентина Домошенко. Она рассказала, что во время боя под Ливнами, сброшенный фашистской авиацией снаряд попал прямо в люк танка, которым руководил ее дядя. Он погиб моментально.

Валентина Домошенко, племянница Героя Советского Союза Ивана Любушкина: «Танк горел, как свеча, нельзя было подойти. Анатолий Анатольевич Рафтопулло тоже был с ним рядом. Это его друг. Он страшно сожалел и плакал, потому что видел этот факел, где горел Иван Тимофеевич. После, когда наступила ночь, два добровольца проникли в танк и единственное, что нашли, только обгорелый наган Любушкина». Благодаря Ивану Любушкину и мужеству тысяч таких же бойцов и была одержана победа над фашистами.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Именно на подступах к городу Мценску родилась советская танковая гвардия. Здесь советские воины изменили ход истории. Своим беспримерным мужеством, героизмом, упорством и боевой выучкой они сорвали гитлеровские планы молниеносного броска на Москву. Наш долг – свято хранить историческую память о войне и победе. Именно благодаря таким героям, как Иван Тимофеевич Любушкин, стала возможной великая Победа над фашизмом». Иван Грачев, глава Мценского района: «Здесь, на этих высотах, были остановлены фашистские полчища, советские войска не дали взять Москву и Тулу. Много лет мы храним память об этом, а 17 лет назад здесь появился этот мемориал». В ходе наступательной операции «Кутузов» в 1943 году был освобожден Мценск. В боях погибло около 7000 солдат и офицеров. Город был полностью разрушен. После войны Мценск восстановили, а память о героях увековечили на мемориалах. С тех пор ежегодно 20 июля жители отмечают День города.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Когда мы отмечаем такие события, мы видим, что приходят молодые люди, приходят дети. Кстати, на очень высоком уровне здесь проводятся мероприятия, связанные с сохранением исторических мемориалов. Но самое главное, 75 лет назад город Мценск не был в том виде, в котором мы его сегодня видим, и задача всех поколений, которые живут и работают здесь сегодня, сделать так, чтобы мы не просто сохраняли историческую память, но и развивали». Основные торжества прошли в местном дворце культуры. Труженикам Мценского района вручили заслуженные грамоты и благодарности. А для гостей силами творческих коллективов был подготовлен праздничный концерт.





Анна Вайсергисер

20 июля 2018 года







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