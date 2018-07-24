Новости версия для печати В Орле рядом с НКМЦ им. З. И. Круглой оборудовали автопарковку Вопрос о необходимости проведения работ был поднят активистами ОНФ после многочисленных обращений орловцев.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в настоящее время завершена укладка асфальта на парковочном кармане, расположенном непосредственно перед входом в здание поликлиники на улице 7-го Ноября. Длина парковки - около 100 метров.



Теперь родители, которые привозят детей на медицинские процедуры или врачебный осмотр, могут с удобством оставить здесь автомобили.

Фото ОНФ





Орловское Информбюро

23 июля 2018 года







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