В Орле маршруты общественного транспорта продлены до нового Наугорского кладбища

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вторник
24.07.2018
10:32:50
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В Орле маршруты общественного транспорта продлены до нового Наугорского кладбищаЭто было сделано по просьбам горожан.
Были внесены коррективы в график движения трех маршрутов: №14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище», № 24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. 1-я Посадская), № 27 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. Герцена).
По субботам и воскресеньям эти автобусы будут осуществлять движение до нового участка Наугорского кладбища, сообщает сайт городской администрации.
Время прибытия автобусов на конечный остановочный пункт «Наугорское кладбище (новый участок)»:
маршрут № 14 — 08.02, 10.04, 12.00;
маршрут № 24 — 08.22, 10.26, 12.28;
маршрут № 27 — 08.44, 10.29, 12.42.
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