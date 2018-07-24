Новости версия для печати В Орле маршруты общественного транспорта продлены до нового Наугорского кладбища Это было сделано по просьбам горожан.



Были внесены коррективы в график движения трех маршрутов: №14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище», № 24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. 1-я Посадская), № 27 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. Герцена).



По субботам и воскресеньям эти автобусы будут осуществлять движение до нового участка Наугорского кладбища, сообщает сайт городской администрации.



Время прибытия автобусов на конечный остановочный пункт «Наугорское кладбище (новый участок)»:



маршрут № 14 — 08.02, 10.04, 12.00;

маршрут № 24 — 08.22, 10.26, 12.28;

маршрут № 27 — 08.44, 10.29, 12.42.





Орловское Информбюро

23 июля 2018 года







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