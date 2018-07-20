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Андрей Клычков провел рабочую встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты РФ Еленой Дыбовой

Как отметил Андрей Клычков, перспективы развития Орловщины прочно связаны с сотрудничеством с Торгово-промышленной палатой РФ. От эффективности этого взаимодействия во многом зависит будущее всех отраслей промышленности и АПК.

Глава региона положительно оценил деятельность Орловской торгово-промышленной палаты. В частности, организацию большого количества деловых мероприятий разного формата. Елена Дыбова в свою очередь заверила, что ТПП РФ стремится наращивать взаимодействие с органами власти всех уровней. В числе примеров она назвала федеральный проект «Агро «За качество!», направленный на поддержку отечественных производителей и переработчиков качественной сельхозпродукции, выстраивание их диалога с потребителями. Также был отмечен большой аграрный потенциал Орловской области и заинтересованность в партнерстве.

Андрей Клычков назвал переработку сельхозпродукции одной из реальных точек роста экономики Орловщины, сообщает информационный портал Орловской области.