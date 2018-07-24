Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета недовольны ямочным ремонтом дорог и качеством асфальта Также они озабочены низкой ответственностью крупных инвесторов, разбивающих асфальт большегрузами.



Дорожные вопросы поднимались на заседании круглого стола, инициированного членами комитета по строительству и ЖКХ Облсовета. Народные избранники выработали рекомендации для правительства области, в которых делается акцент на усилении контроля над целевым использованием бюджетных средств, качеством выполнения дорожных работ и разработке проектов. Кроме того, по мнению депутатов, необходимо обязать банки, работающие с подрядчиками, давать поручительства на весь гарантийный срок.



Напомним, что всего в этом году будет построено почти 72 км дорог, ещё 180 км отремонтировано. Капитально обновятся 13 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. На эти цели предусмотрено 4 млрд 600 млн рублей.





Антон Киселёв

23 июля 2018 года







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