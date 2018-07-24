Новости версия для печати В Орле на улице Металлургов произошел пожар в подвале пятиэтажки Пожар произошел утром 21 июля.



Как сообщили в региональном управлении МЧС, на момент прибытия дежурного караула 2-й пожарно-спасательной части из подвала шел густой дым. Для проведения разведки, тушения пожара, а также эвакуации людей из подъезда были сформированы звенья газодымозащитников. Всего было эвакуировано двенадцать и спасено шесть человек. На тушение был подан один водяной ствол. В результате пожара в подвале выгорела деревянная хозпостройка на площади четыре с половиной квадратных метров, сгорели бытовые вещи. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.





Орловское Информбюро

23 июля 2018 года







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