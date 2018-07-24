Новости версия для печати Следить за ходом голосования на выборах губернатора Орловской области можно будет, не выходя из дома На участках установят камеры.



Облизбирком утвердил порядок применения средств видеонаблюдения. Трансляция будет доступна всем жителям региона на сайте избирательной комиссии.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «Планируется применения средств видеонаблюдения в городе Орле на 62 избирательных участках и в 4-х территориальных избирательных комиссиях, где предположительно проголосуют 50% избирателей, которые включены в списки избирателей, проживающих на территории города Орла». Исключением станут избирательные участки с «особым» статусом, расположенные в больницах, СИЗО и воинских частях.



Напомним, досрочные выборы губернатора Орловской области пройдут 9 сентября. На пост главы региона претендуют пять человек. Одновременно в этот день пройдут выборы депутата орловского Облсовета по 20 округу. Пока побороться за мандат желание изъявили три человека. 25 июля Облизбирком закончит принимать документы на регистрацию. А в 13-ти районах области пройдет еще одна избирательная кампания - выборы в органы местного самоуправления. В них участвуют более 60 кандидатов.





Надежда Невматулина

23 июля 2018 года







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