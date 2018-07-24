Новости версия для печати 140 участников конкурса «Молодые кадры Орловщины» прошли в третий тур Индивидуальные и групповые занятия с ними провели известные московские психологи и бизнес-тренеры.



Цель проекта «Молодые кадры Орловщины» – выявить ярких, активных молодых людей, которые готовы развивать родной регион.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы пытаемся понять таланты, понять перспективы, понять, кто является лидерами, и как эти лидеры смогу сформировать определенные команды, ставить задачи для того, чтобы мы потом дошли до финальной стадии, когда из большой массы людей мы бы нашли и лидеров, и специалистов в отдельных отраслях – то есть, тех, чьи таланты могут быть применены и реализованы в дальнейшем». Организаторы регионального конкурса подчеркивают, что психологические особенности каждого участника имеют большое значение и для дальнейшей работы в органах власти. В целях подготовки к прохождению четвертой конкурсной процедуры предусмотрен комплекс психологических тренингов, направленных на выявление и развитие навыков коммуникации, презентации, стрессоустойчивости и лидерства, сообщает информационный портал Орловской области.



Впереди у участников еще два этапа конкурса. Имена победителей назовут 3 сентября.





Юлия Опанасюк

23 июля 2018 года







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