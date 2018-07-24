Новости версия для печати На новой ярмарке в Орле представлены товары местных производителей Ярмарка открылась на улице Октябрьской в районе дома № 122.



Своё - всегда вкуснее и качественнее. Слова эти подтверждает тематическая ярмарка региональных товаропроизводителей, организаторами которой является Орловская торгово-промышленная палата.

Татьяна Куницына, руководитель Департамента выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Орловской ТПП: «Ярмарка – небольшая. Здесь будут торговать именно орловские товаропроизводители – те, кто может представить свою продукцию в небольшом количестве, но в большом ассортименте». И желающих торговать здесь оказалось много. Продукты - свежие, ассортимент – впечатляет. Да и цены не сильно кусаются, - отметили покупатели.



Однако в летний период не стоит забывать о том, что храниться продукты питания должны в специальном оборудовании. Наша съемочная группа отправилась на ярмарку, расположенную на площади Жукова. Какая бы ни была погода, здесь всегда оживленно.



А у законопослушных и ответственных продавцов имеется и холодильная витрина, и выполняется режим, который необходим для скоропортящейся продукции, в наличии – вывеска, информирующая о том, где находится данное подсобное хозяйство, его юридический адрес и указан номер места. Все это позволяет покупателю быть уверенным в качестве товара. Правда, такая картина не везде. Покупать ли товар, который мокнет под дождем или жарится на солнце, каждый решает сам. Только при этом не стоит забывать, что здоровье, как и жизнь человека, обмену и возврату не подлежит.





Юлия Опанасюк

23 июля 2018 года







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