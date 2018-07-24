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В этом году почти половину населения Орловской области планируют привить от гриппа

Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

По сообщениям ведомства, в 2017 году вакцину получили порядка 42 % жителей региона, что по своим масштабам стало рекордом для области.
Александр Румянцев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области: «В этом году управление совместно с департаментом здравоохранения Орловской области запланировано привить от гриппа более 45 процентов населения. Увеличить охват вакцинации детей школьного возраста». 
По статистике, больше всего рискуют заболеть гриппом школьники, студенты, медработники и люди, занятых в сфере услуг и общепита. Этим категориям граждан следует прививаться в первую очередь.

Кроме того, в первом полугодии 2018 года в Орловской области зафиксирована стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, благодаря чему удалось предотвратить массовые заболевания острой кишечной инфекцией и пищевые отравления.
Александр Румянцев, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области: «Заболеваемость острыми кишечными инфекциями за анализируемый период по большинству нозологий ниже средних показаний в Российской Федерации». 



Татьяна Дьяконова
23 июля 2018 года

 


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