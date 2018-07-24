Новости версия для печати Активисты ОНФ раскритиковали состояние и ход ремонта дорог в Орле Они обратились в мэрию с предложением принять меры для завершения работ на улице Васильевской.



Дублёр Комсомольской улицы стал под фрезу еще в мае. Спустя два месяца новый асфальт на Васильевской так и не появился. Жалуются и автомобилисты: им приходится маневрировать между люками. Активисты Народного Фронта отметили, что сейчас выравнивающий слой нанесен только наполовину. А техники и рабочих на объекте нет.

Фото ОНФ





Надежда Невматулина

23 июля 2018 года







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