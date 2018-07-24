Новости версия для печати На некоторых улицах Орла в домах отключат горячую воду и электричество Временные неудобства связаны с ремонтными работами.



С 9:00 до 16:30 ежедневно до 27 июля электроэнергию отключат в домах на улицах Техническая, Инженерная, Трудовые резервы, Часовая, Веселая, Пригородная. До 27 июля не будет горячей воды по ул. 2-я Посадская д. 19 и ул. Карачевская д. 56.





Мария Семак

24 июля 2018 года







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