Новости версия для печати Орловцев приглашают принять участие в уборке мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны Встреча назначена на сегодня, 24 июля, в 14:00, на пересечении улицы Михалицына и переулка Артельного.



Именно на этом месте расположен памятник воинам-орловцам, проживавшим в старинных орловских селах Верхнее и Нижнее Щекотихино, отдавшим жизнь за Победу. Памятник был установлен 10 лет назад, в августе 2008 года, по инициативе и за счет личных средств известного краеведа, Почетного гражданина Орловской области, профессора ОГУ им. И. С. Тургенева Егора Щекотихина. Егор Щекотихин, доктор исторических наук: «Десять лет назад я здесь поставил памятник односельчанам, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь 38 фамилий – Щекотихиных. Про те памятники, которые поставлены не за счет государства, забывают. Но я считаю, что и такие памятники должны быть занесены в государственный реестр, и тогда будет возможен уход за ними. А в перспективе я думал здесь организовать сквер в память о Щекотихиных». В планах – в преддверии 75-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков привести в порядок территорию вокруг памятника, скосить траву.





Мария Семак

24 июля 2018 года







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