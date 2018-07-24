Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Качественно и капитально. Есть адреса, где капремонту только рады. - Покорить свою «Вершину» никогда не поздно. За три года, больше 70% пациентов прошедших курс реабилитации вернулись в мир, который теперь не наполнен дурманом. - Как Орел готовиться к празднику. - Доделать Васильевскую просит и «народный фронт».

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Вести-Орёл

23 июля 2018 года







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