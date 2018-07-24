Новости версия для печати В Орле вынесен приговор за убийство Два орловца, которые убили знакомого, чтобы не возвращать долг в 300 тысяч рублей отправятся в тюрьму на 17 и 18 лет соответственно.



В прошлом году 30-летний орловец пропал, его искали несколько дней. Как выяснило следствие, преступники, а по совместительству знакомые убитого, к тому же обокрали квартиру и похитили ключи от машины молодого человека.



Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, 19 июля 2018 года Орловский областной суд признал подозреваемых виновными в совершении убийства, в краже чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, назначив наказание в виде 17 и 18 лет колонии строгого режима.



Приговор Орловского областного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд Российской Федерации.





Анна Боева

24 июля 2018 года







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