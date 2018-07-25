Новости версия для печати Губернаторские программы помогут орловцам решить актуальные проблемы Это подтвердилось накануне, во время личного приёма граждан главой региона.



Андрей Клычков выслушал проблемы жителей Орла и Новосильского района. Вопросы, волнующие людей, касались выделения жилья, предоставления стройматериалов для ремонта дома, пострадавшего от пожара, ремонта придомовой территории в областном центре и оказания медпомощи горожанину, получившему серьезную производственную травму. Во время приёма врио губернатора Андрей Клычков дал ряд поручений членам областного правительства для оперативного решения обозначенных проблем. Большинство из них исполнимы в рамках различных губернаторских программ. Напомним, всего их 10, и касаются проекты всех сфер жизни орловцев – от развития инфраструктуры до предоставления жилья.





Антон Киселёв

24 июля 2018 года







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